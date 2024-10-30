Известный футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался об уровне комментаторов на российском телевидении.

«Я смотрю футбол с комментаторами. Но хочу сказать, что комментаторы не совсем готовы к матчу, не знают элементарных вещей и путаются в статистике. Больше всего меня бесит, что некоторые комментаторы берут деньги от некоторых агентов и начинается продвижение одного или другого футболиста. Сразу можно понять, от кого взяли или получили. После этого я хочу обратиться к «Матч ТВ»: «Ребята, а зачем вы платите зарплату им?» Комментаторы часто и невпопад начинаю рекламировать игрока. То есть, в прямом эфире идёт реклама, продажа какого-то определённого футболиста, который образно говоря, дал на своей половине поля дал пас на полтора метра, через 15 минут его команда забила гол, и комментаторы 10 раз повторяют, как этот игрок начал «сумасшедшую» комбинацию.

Когда я был руководителем донецкого «Металлурга», я часто посещал футбольные программы. Юрий Розанов как раз в это время работал на украинском телевидении, и часто мы выступали и говорили в программе. Я могу поставить его в пример, никогда у него не было какой-то заангажированности, он переносил то, что происходит на поле, доносил с огромными знаниями футбола до телезрителей. Сейчас, к сожалению, часть комментаторов просто выполняют часто определённые заказы, определённые личные отношения к тому или другому человеку или футболисту», - сказал Селюк.