Жуков высказался о возможном увольнении Станковича из «Спартака»

Почётный президент ОКР и поклонник «Спартака» Александр Жуков поделился комментарием о результатах «красно-белых» под руководством Деяна Станковича.

«Положение у «Спартака» оптимизма не внушает, команда чередует хорошие игры с провальными. Вопросы к тренерам в таких ситуациях есть всегда, но увольнять Станковича не нужно», — заявил Жуков «Матч ТВ».

По мнению эксперта, регулярная смена тренеров не приведет «Спартак» к успеху.

После 13 туров московский «Спартак» находится на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды Деяна Станковича 22 набранных очка.

В следующем туре РПЛ «красно-белые» встретятся в гостях с ЦСКА (2 ноября).