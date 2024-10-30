Жуков: «Чтобы обыграть ЦСКА, «Спартаку» надо выходить и биться»

Почётный президент ОКР и поклонник «Спартака» Александр Жуков высказался о предстоящем столичном дерби.

«Рассчитываю на победу «Спартака». Чтобы обыграть ЦСКА, надо выходить и биться, отдать себя на 100%. Шансы в дерби равны», — приводит слова Жукова «Матч ТВ».

По мнению эксперта, «Спартак» может одержать победу в дерби за счёт голов Барко и Угальде.

Игра 14-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Спартаком» пройдет в субботу, 2 ноября. Не пропустите начало поединка, которое запланировано на 20:45 по московскому времени.

Напомним, в последнем очном матче команды не смогли забить друг другу.