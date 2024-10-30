Сёмин: «На сегодня я завершил свою тренерскую карьеру»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил о том, что на данный момент его тренерская карьера завершена.
«На сегодня тренерскую карьеру закончил, а что будет завтра, не знаю. У меня так же, как у артистов: они завершают свою творческую деятельность, а потом вдруг какое‑то очень интересное предложение. И они дают последний торжественный вечер», - делится Сёмин для телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что Сёмин в последний раз тренировал клуб в 2021 году. Его последним местом работы был «Ростов». Но больше всего Юрий Павлович известен как многолетний тренер московского «Локомотива», все свои три титула чемпионов России «Локо» завоевал при Сёмине.
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