Кечинов высказался о тренерской дуэли Николича и Станковича в дерби ЦСКА – «Спартак»

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о дерби с ЦСКА в 14-м туре РПЛ.

- Какие ожидания от предстоящего дерби?

- Как правило, в таких матчах нет фаворита, поэтому я никому не могу отдать предпочтение. В каком бы состоянии и на каких местах в таблице не находились эти соперники, в очных матчах это не учитывается. У команды будет сумасшедший настрой, придет много болельщиков, будет ажиотаж. В такой ситуации появляются дополнительные силы и соответствующая самоотдача. Жду зрелищного матча.

- Команды сопоставимы по составу?

- Да. В ЦСКА есть интересные футболисты. Как впереди, так и сзади. Файзуллаев хорошо выглядит, Обляков. Что касается «Спартака», не могу сказать, что кто-то выделяется.

- Даже Барко?

- Он начал здорово, а сейчас стал выглядеть более блекло, сбавил обороты. Да, он ведет игру команды впереди, направляет атаки «Спартака», но все равно у него уже не такая яркая игра, как вначале. Но может быть, что у него идет какой-то спад. Тем не менее, это ключевой футболист. Без него тяжело представить игру команды впереди.

- В дерби помимо прочего будет тренерская дуэль: Николич против Станковича. Вам она интересна?

- На поле выходят футболисты, а не тренеры. Как показал матч «Спартак» - «Краснодар», Станкович пытался всех удивить своей схемой. Но мы видели, что какова бы ни была схема, если ты уступаешь в скорости, в интенсивности, в единоборствах, то тебе абсолютно ничего не светит при любой тактике. Есть только противостояние «Спартака» и ЦСКА, в котором принимают непосредственное участие футболисты.

- Экспериментов в составе от Станковича вы не ждете, как в игре с «Краснодаром»?

- Не знаю. В последнем матче наконечником в атаке был Угальде, и все неплохо складывалась. Но и Николсон доказал, что на него можно рассчитывать. Может быть, Станкович захочет играть в два нападающих.

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- На Пьянича «армейцы» возлагают большие надежды, но пока он их не очень оправдывает. Стоит ли ему уделить дополнительное внимание?

- Помимо него есть ребята, которые считаются лидерами и в каждом матче в атаке проявляют себя ярко. Еще вопрос, выйдет ли Пьянич в составе. Если да, то со своим опытом и мастерством он поможет ЦСКА. Такие опытные игроки успокаивают молодых ребят.

- ЦСКА подходит к дерби после осечки с «Факелом», а «Спартак» - после победы над «Пари НН». Это как-то повлияет на игру?

- Не думаю. Все отойдет на второй план, если не на третий. Есть игра, и в ней будет другой настрой, другая самоотдача.

Елена Григорьевская