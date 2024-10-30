Файзуллаев рассказал, чувствует ли себя лидером ЦСКА

Узбекистанский вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев ответил на вопрос о том, чувствует ли он себя лидером столичного клуба.

«Здесь очень много хороших игроков. Но я тоже чувствую себя лидером, потому что всегда хочу помогать команде и быть ее лидером», — приводит слова Файзуллаева «Матч ТВ».

Напомним, 21-летний футболист стал игроком ЦСКА летом 2023 года. В нынешнем сезоне Файзуллаев появился на поле в 16 играх с учетом всех турниров, в которых отметился двумя голами и оформил пять ассистов.

2 ноября ЦСКА встретится на своем поле со «Спартаком». Начало поединка 14-го тура чемпионата России запланировано на 20:45 по мск.