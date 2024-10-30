Батчи назвал сегодняшний состав «Краснодара» сильнейшим в истории клуба

Легионер «Краснодара» Жоау Батчи высказался о сегодняшнем составе «быков».

«Сейчас самый сильный состав за все годы? Да, но главное — то единство, присутствующее в команде. У нас очень хорошие игроки, отсюда и качество игры. Все понимают идеи тренера, все знают свою роль. Даже выходящие на замену», - говорит Батчи с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что по итогу прошедших 13 туров сезона Российской премьер-лиги «Краснодар» остаётся клубом, который ни разу не проиграл в рамках текущего футбольного сезона. Поражения у клуба только в рамках Кубка России.

Занимает «Краснодар» первое место, у команды 33 очка.