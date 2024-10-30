Губерниев обратился к Соболеву

Авторитетный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев оценил ситуацию нападающего Александра Соболева в «Зените». По мнению Губерниева, у футболиста сейчас нет гармонии.

«Надо найти гармонию с собой, с окружающей средой и командой, а у Соболева её нет. И все реакции по поводу московских или не московских журналистов – это признак слабости. Удар надо держать, товарищ Соболев!» - цитирует Губерниева Metaratings.

Напомним, что после недавнего матча Соболев отказался общаться с журналистами из столицы и сказал, что не общается с москвичами.

В летнее трансферное окно Александр Соболев перебрался в «Зенит» из «Спартака». С тех пор нападающий провёл девять матчей, в которых забил один гол и отдал один голевой пас на партнёра.