Какие позиции должен усилить «Спартак», чтобы вернуться в чемпионскую гонку

Не за горами зимний перерыв в Российской премьер-лиге. Команды уже начинают присматриваться к потенциальным новичкам, а значит, пришло время поговорить о проблемных позициях. Сегодня речь пойдёт о «Спартаке», который провалил первую треть сезона. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, какие именно позиции необходимо усилить «красно-белым».

Опорный полузащитник

Начнём с главной проблемной позиции «Спартака» — опорный полузащитник. На данный момент в клубе всего два номинальных опорника — Наиль Умяров и Руслан Литвинов, однако второго Деян Станкович видит исключительно центральным защитником и может выпустить его в центр поля только при крайней необходимости. Помимо Умярова и Литвинова, Станкович использует на позиции опорника Данила Пруцева, но Пруцев не является профильным опорником и не всегда убедителен на этой позиции.

Несмотря на то, что Умяров — чуть ли не единственный российский игрок, который прогрессирует при Станковиче, он всё так же не является гарантом безопасности. Для борьбы за самые высокие места «Спартаку» нужен свой Барриос, который есть у «Зенита». Только после того, как «красно-белые» решат проблему опорной зоны, можно будет говорить о борьбе за чемпионство.

Правый защитник

Данная проблема уже давно видна в «Спартаке», как и проблема опорника. По этой причине не совсем понятно, почему же «красно-белые» не усилили позицию ещё летом. Сейчас справа в обороне играют Денисов и Хлусевич, которые больше борются за право сидеть на скамейке, а не играть в основе. Конечно, эту проблему можно решить за счёт внутренних ресурсов, так как есть Роман Зобнин. Эта позиция ему хорошо знакома, да и он не будет против поиграть там, так как сейчас перестал проходить в основной состав, проиграв конкуренцию Мартинсу. Стоит признать, что Зобнин никогда не подводил тренеров, которые ставили его правым защитником. Возможно, он не так хорош в атаке, но зато не ошибается в защите.

Вторая восьмёрка

С самого начала позицию левой восьмёрки быстро забрал себе Барко, а вот с правой стороны Станкович всё ещё в поиске. В разное время там выходили Зобнин, Пруцев и Мартинс, но сейчас вроде бы это место за собой застолбил люксембуржец. Мартинс — хороший футболист, но он не отличается стабильностью. Мартинс очень редко выдаёт крутые матчи, чаще же его просто не видно на поле. К тому же пошли слухи, что агенты ищут новый клуб игроку, так как в «Спартаке» не особо на него рассчитывают.

Зобнин уже не тот, Пруцев всё никак не может раскрыться, а использование более атакующих Игнатова и Зорина Станкович не рассматривает, так как играть в две атакующие восьмёрки слишком рискованно. Один из игроков по задумке Станковича должен быть более универсальным, своеобразным бокс-ту-бокс, если хотите. Именно поэтому зимой «Спартаку» нужно усилить эту позицию.

Вингеры

Зиньковский окончательно списан, Медина нестабилен, а Бонгонда всё никак не может себя найти. Летом «Спартак» взял на левый фланг Маркиньоса, который за 14 матчей сделал всего одну результативную передачу. Это ужасная статистика для вингера.

Поговаривают, что зимой могут попрощаться и с Зиньковским, и с Бонгондой. В таком случае «Спартаку» нужно будет приобрести сразу двух новых и, что очень важно, сильных вингеров. В качестве подмены вполне подойдут Медина и Маркиньос, но в основе они не тянут.

Какие ещё позиции требуют новых игроков

Главные проблемные зоны мы обозначили, но есть и те, куда не помешают новые игроки, но при условии, что будут трансферы на выход. Летом «Спартак» взял центрального защитника Абену, который нисколько не усилил команду. Дуарте при Станковиче не играет, Маслова уже отдали, поэтому сейчас в обойме есть только основные Литвинов и Бабич, а также Абена. В ноябре должен вернуться Чернов, и на позиции центрального защитника будет перебор. Идеальное решение — избавиться от Абены и Дуарте, взяв нового качественного игрока на подмену основным.

Ещё можно рассмотреть позицию центрального нападающего. По-хорошему, зимой «Спартаку» нужно слить Жозе, но брать никого не стоит до лета. Угальде и Николсона будет достаточно, при необходимости форварда может сыграть Игнатов. Летом вернётся из аренды Мелёшин, и если он проведёт вторую часть текущего сезона так же, как и первую, то позицию форварда можно будет считать закрытой.

Однако сейчас ходят слухи о Кордобе. Конечно, это крутой форвард, но что же делать с Угальде? Кордобу нельзя будет посадить на скамейку, а на фланге Угальде плох. Игра в два форварда, как мы уже знаем, тоже не подходит Угальде. Посадить на лавку? Но разве для этого прошлой зимой «Спартак» выложил за него 13 миллионов евро? А что же делать с разыгравшимся Шамаром? Его тогда точно на выход, но подберут ли ему новый клуб зимой, если не смогли этого сделать летом? Вопросов очень много, но уже скоро мы начнём получать ответы, так как до зимнего перерыва осталось всего ничего.

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Дмитрий Миляев