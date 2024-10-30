Файзуллаев: Победа над «Спартаком» очень важна для ЦСКА

Вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о предстоящем столичном дерби со «Спартаком», которое пройдёт в ближайшие выходные.

По словам футболиста, внутри команды нет никакого давления из-за того, что ЦСКА два с половиной года не может обыграть «Спартак».

— Сейчас мы хотим выиграть, взять три очка. Это очень важно для нас. В команде хороший ритм, идут победы. Это придает нам уверенности, — приводит слова Файзуллаева «Матч ТВ».

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоится в субботу, 2 ноября. Начало матча 14-го тура Российской премьер-лиги запланировано на 20:45 по московскому времени.