Николич рассказал, почему доволен игрой ЦСКА

Марко Николич, главный тренер московского ЦСКА похвалил свою команду за игру на последних рубежах.

«В последних 12 официальных играх пропустили всего трижды. Каждую четвертую игру пропускаем по голу. Я этим доволен. Подписался бы на всю жизнь на такую статистику в обороне. Но в атаке надо быть острее, использовать свои моменты», - делится тренер для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «армейцы» на данный момент идут на пятом месте турнирной таблицы Российской премьер-лиги, у клуба 24 очка. В 13 туре ЦСКА сыграл дома в нулевую ничью с воронежским «Факелом».

В грядущую субботу «армейцам» предстоит сыграть в рамках РПЛ в дерби со «Спартаком».