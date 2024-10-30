Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может продолжить карьеру в «Спартаке».

Как утверждает телеграм-канал «Инсайды от Москвича», «Краснодар» активно ищет нового форварда на замену 31-летнему Кордобе.

По данным источника, Кордоба с вероятностью в 80% процентов продолжит карьеру в «Спартаке».

Ранее известный функционер Владимир Кузьмичёв заявил, что переход Кордобы из «Краснодара» в «Спартак» может состояться зимой.

В текущем сезоне форвард появился на поле в 13 матчах во всех турнирах, в которых забил семь мячей и стал автором четырех результативных передач.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость колумбийца в 14 миллионов евро.