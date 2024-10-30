Появилась новая информация о состоянии Дзюбы

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба травмировался в начале недавнего матча против «Зенита». В ходе обследования у 36-летнего форварда выявили микроповреждение задней поверхности бедра.

Как сообщает «ВсеПроСпорт», Дзюба с высокой долей вероятности пропустит ближайший матч против «Крыльев Советов». Опытный форвард продолжает восстанавливаться, и его возвращение к полноценным тренировкам произойдёт только на следующей неделе.

Матч чемпионата России между «Акроном» и «Крыльями Советов» пройдёт в воскресенье, 3 ноября.

На текущий момент «Акрон» располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.