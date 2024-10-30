Николич заявил, что хоть каждый день играл бы со «Спартаком»

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о грядущем дерби между «армейцами» и московским «Спартаком».

«В каждой стране, где я работал, у меня уже было дерби, и я знаю, что это такое. Очень большое удовольствие от них получаю, живу ради таких игр. Каждый день бы играл дерби, если бы это было возможно. Надо отдать все силы и правильно подготовиться», - делится Николич с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» и ЦСКА встретятся в очном дерби в грядущую субботу, это 2 ноября. Клубы соседствуют в турнирной таблице Российской премьер-лиги, у ЦСКА пятое место, а у «Спартака» - шестое.