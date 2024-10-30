Корнюхин: Максименко пока не готов к Европе

Экс-вратарь «Зенита» Евгений Корнюхин поделился комментарием о возможном отъезде голкипера «Спартака» Александра Максименко в Европу.

По мнению эксперта, Максименко пока не готов к игре за европейский клуб.

— Да, Александр сейчас выступает стабильно, но чего-то выдающегося я в его игре не видел. А в начале этого сезона у него были и грубые ошибки, — приводит слова Корнюхина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Максименко появился на поле в 13 матчах чемпионата России, в которых пропустил 12 мячей и семь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Контракт Максименко со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в три миллиона евро.