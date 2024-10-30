В VIP-ложе «Локомотива» отравились посетители

Телеграм-канал Baza располагает информацией об отравлении посетителей VIP-ложи на стадионе «Локомотива». Произошло это достаточно давно – 25 августа, когда «железнодорожники» играли на своём поле против «Ростова».

По данным источника, как минимум три человека после посещения VIP-ложи в той игре оказались в инфекционной больнице с отравлением. В числе пострадавших был блогер Арсений Петров, который тогда публиковал кадры из больницы.

На следующем домашнем матче еды в VIP-ложе «Локомотива» было мало. В клубе тогда сообщали о проведении профилактических мероприятий из-за «ротавирусной инфекции, гуляющей по Москве».