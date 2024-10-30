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«Нужно выключить Барко из игры, не дать ему распасовывать мячи» - Пономарёв о предстоящем дерби эксклюзив

30 Октября 2024 • 16:14 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
02.11 20:45

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем дерби со «Спартаком».

- Какие ожидания от дерби ЦСКА – «Спартак»?

- Последний матч «армейцы» сыграли вничью с «Факелом» еле-еле у себя дома. Ни скоростей, ни мысли, ничего не было. Ребята плохо проходили середину поля. Я даже удивился, почему они так медленно играют. А «Спартак» наоборот, победил «Пари НН» на выезде 2:0. Мне команда Станковича понравилась в этом матче. Совсем другая игра. Футболисты включают скорости, быстро передвигаются, обрабатывают мяч, игра получается. Когда ребята начинают разыгрывать мяч поперек поля и отдавать его назад вратарю, игра прекращается. Разница налицо. ЦСКА провел вялую игру, а «Спартак» победил на чужом поле. Если «армейцы» соберутся, будут играть в агрессивный футбол, наступательный, а не отдавать мяч своему партнеру только, чтобы его сохранить, – результат будет. У ЦСКА ведь есть кому отдать мяч вперед. Имеются хорошие нападающие, которые стремятся играть в атаку. Если игра пойдет поперек и назад – «Спартак» их прижмет к воротам и победит. Так что я рассчитываю, что хозяева будут играть от обороны и счет будет 0:0. Не забьет ни та, ни другая команда. У ЦСКА оборона хорошая, а вот нападение неважное. У «Спартака» наоборот.

- С «Факелом» у «армейцев» наверняка был недонастрой, судя по результату. В дерби такого не будет?

- Нельзя не настраиваться на такие матчи. Надо выходить и биться за победу. Так нельзя играть. На дерби, естественно, будет настрой, придет много болельщиков. Но игра может не получиться. В лучшем случае 0:0. 

- На Пьянича «армейцы» возлагают большие надежды, но пока он их не очень оправдывает. Сколько времени закладываете на его адаптацию?

- Я вижу, что он из себя представляет. Это тоже тормоз. Он медленно проходит середину поля. Это не беговой полузащитник. Он хочет красиво играть в футбол – получил мяч, отдал своему или выдал хороший пас. Но это не вся игра. Полузащитник должен врываться в штрафную площадку, подбирать мячи с угловых, а он это делать не будет. Ему 34 года. Он приехал сюда получить хорошие деньги, и потом уехать к себе на родину. Так что лучше ставить молодых ребят, у которых горят глаза, которые не боятся врываться в штрафную. А Пьянич не будет туда врываться, потому что там бьют. Там уже серьезная работа. А он хочет играть на красивых, свободных мячах. Ради бога, но тогда это будет тормоз для ЦСКА.

- Считаете, что должен играть Кисляк, которого Пьянич вытеснил из состава?

- Конечно. Его надо наигрывать. Он бежит, горит, хочет играть в футбол. А этот уже нет. Он хочет покрасоваться для себя, заработать денег и все.  

- Что касается «Спартака», вам не кажется, что Станоквич повторяет ошибку Абаскаля, часто меняя состав?

- Он ищет оптимальный вариант. Поэтому нет костяка. Ушел Соболев, ему надо искать замену. И хорошо, что он перешел в «Зенит», потому что это тоже был тормоз. Как Чалов, который не любил впахивать на поле. А так ребята побежали, и уже что-то получается. А у ЦСКА другая ситуация. Есть стабильный состав, остальные сидят на лавке.

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- Надо ли уделять повышенное внимание Барко или он сейчас не так опасен, как раньше?

- Нужно как-то выключить его из игры. Плотно с ним сыграть, чтобы не дать ему распасовывать мячи.

Елена Григорьевская

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