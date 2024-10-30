Абаев: «У Селихова большой потенциал, он сильный вратарь»

Бывший голкипер «Локомотива» Илья Абаев высказался об игре вратарей «Спартака».

«Селихов пропустил очень много матчей из-за травм. Но потенциал у него большой, он сильный вратарь. Александр не в полной мере раскрыл свой талант», — цитирует Абаева Metaratings.

Что касается Максименко, то сейчас он демонстрирует неплохую игру, считает Абаев.

В текущем сезоне Селихов принял участие в шести матчах Кубка России, в которых пропустил четыре гола и три раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

На счету Максименко 13 выходов на поле в нынешнем розыгрыше РПЛ, 12 пропущенных мячей и семь «сухих» встреч.