Наумов: Не стоит ставить на ЦСКА перед дерби со «Спартаком»

Футбольный функционер Николай Наумов высказался о предстоящем столичном дерби ЦСКА – «Спартак».

По мнению специалиста, перед началом матча не стоит говорить об уверенной победе ЦСКА, так как команда не смогла обыграть «Факел», у них нет запаса прочности.

— В московском дерби точно не будет фаворита и будет упорная игра. Но мне кажется, что ЦСКА додавит и выиграет с минимальным счетом, — приводит слова Наумова «Чемпионат».

Наумов добавил, что в предстоящем матче «Спартак» может рассчитывать только на ничейный результат.

Встреча 14-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Спартаком» состоится 2 ноября. Начало поединка запланировано на 20:45 по московскому времени.