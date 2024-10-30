Угаров объяснил, чего не хватает «Зениту»

Экс-футболист «Зенита» Денис Угаров высказался о результатах санкт-петербургского клуба в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Эксперт заявил, что в этом сезоне «Зенит» не отличается стабильностью, в команде нет постоянного лидера.

— В одном матче один игрок, в другой встрече кто-то еще. В первых турах лидером был Глушенков, а потом как-то все растворились, — цитирует Угарова Legalbet.

После 13 туров «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на счету 30 баллов.

В ближайшем туре «сине-бело-голубые» примут дома махачкалинское «Динамо». Встреча между командами состоится 2 ноября.