Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказал своё мнение о санкт-петербургском «Зените».

- «Зенит» выглядит сейчас, наверное, даже лучше, чем в прошлом году. Но команда испытывает трудности из-за перебора игроков высокого уровня – не всем хватает места на поле. Ударный старт сезона у «Зенита» был связан с удачной игрой Глушенкова. Инструментарий был настроен, и вдруг – травма, потеря ключевого игрока. Поэтому потребовалось переводить скрипку на другую тональность. Я уверен, что с таким квалифицированным тренером, как Семак, «Зенит» продолжит претендовать на чемпионство. На мой взгляд, это сейчас по-прежнему самая сильная команда в России по всем показателям, – подчеркнул Гершкович.

«Зенит» идёт на втором месте турнирной таблицы РПЛ и в ближайшем туре сыграет против махачкалинского «Динамо».