Экс-игрок «Вильярреала» Швец рассказал, какой Родри за пределами поля

Экс-футболист «Вильярреала» Антон Швец поделился комментарием о своём бывшем одноклубнике Родри Эрнандесе.

— За полем он действительно отличался от всех: любил учиться, много читал, при этом не зависал в тренажерках, как сейчас модно. Еще с тех лет не сидел в социальных сетях, всегда был на своей волне, — приводит слова Швеца Sport24.

Напомним, 29 октября полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес стал обладателем «Золотого мяча», оставив позади себя сразу двух игроков «Реала» — Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема.

Стоит сказать, что Швец выступал за «Вильярреал» с 2014 по 2017 год, а Родри играл за испанский коллектив с 2015 по 2018 год.