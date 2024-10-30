Камоцци высказался о дерби ЦСКА – «Спартак»

В субботу в рамках четырнадцатого тура Российской премьер-лиги пройдёт главное дерби Москвы между ЦСКА и «Спартаком». Своими мыслями по поводу поединка поделился Франко Камоцци – бывший советник владельца «красно-белых». Он надеется на победу команды Деяна Станковича.

«Надеюсь, что «Спартак» выиграет. Это же дерби, нельзя просто выйти поиграть в футбол, необходимо именно победить», - цитирует Камоцци Metaratings.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» стартует 2 ноября в 20:45 по московскому времени. На текущий момент «армейцы» занимают в турнирной таблице Премьер-лиги пятое место (24 очка), а «красно-белые» - шестое (22 очка).