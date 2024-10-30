Губерниев: «Локомотив» - молодая команда со стальными яйцами»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об игре московского «Локомотива» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Локомотив» - один из лидеров российского футбола. Команда, не признающая авторитетов. «Локомотив» держит удар, молодая команда со стальными яйцами», - передает слова комментатора «Советский спорт».

«Железнодорожники» занимают третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги после 13 туров. Подопечные Михаила Галактионова отстают от лидирующего «Краснодара» на пять баллов. В следующем матче чемпионата страны «Локомотив» на домашнем стадионе встретится с казанским «Рубином».