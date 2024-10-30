Канчельскис призвал «Ростов» принять реальность: Они никогда не будут чемпионами

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис не считает, что «Ростову» нужно расставаться с Валерием Карпиным. Команда, как известно, не побеждала в шести последних матчах Премьер-лиги и сейчас занимает девятое место в турнирной таблице.

По словам Канчельскиса, «Ростову» нужно принять то, что команда никогда не станет чемпионом России и вряд ли будет бороться за медали.

«Ростов» всё равно никогда не займёт первое место в РПЛ и не будет бороться за медали. Не нужно всё валить на главного тренера. Зачем нагонять жуть? Теперь Карпин виноват? В «Ростове» должны понимать, что у них очень мало шансов, чтобы быть в призёрах», - цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Ростов» проведёт в пятницу, 1 ноября, - против «Динамо» на выезде.