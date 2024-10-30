Канчельскис выделил фаворита дерби ЦСКА - «Спартак»

Бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мыслями относительно грядущего московского дерби между ЦСКА и «Спартаком» в рамках 14-го тура Премьер-лиги.

«У ЦСКА больше преимущества, потому что у них лучше получается в последних матчах. Если армейцы одержат победу в дерби, у них есть шанс бороться за чемпионство», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».

Матч ЦСКА и «Спартака» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в ближайший уик-энд. Начало противостояния запланировано в 20:45 по московскому времени. В преддверии столичного дерби «армейцы» занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «народная команда» находится на шестой позиции.