Рахимич рассказал, чего ждёт от матча ЦСКА - «Спартак»

Бывший футболист московского ЦСКА Элвер Рахимич поделился мыслями о предстоящей встрече между «армейцами» и «Спартаком» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

«Это принципиальный матч. ЦСКА выглядит сбалансированнее. Но дерби есть дерби. Будет интересная игра. «Спартак» тоже выйдет с большим настроем», - передает слова Рахимича «Чемпионат».

В преддверии 14-го тура Премьер-лиги ЦСКА набрал 24 балла и занимает пятое место в турнирной таблице. «Спартак» с 22 очками находится на шестой строчке.

Дерби ЦСКА и «Спартака» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в субботу, 2 ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.