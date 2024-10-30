В «Динамо» критически высказались о выборе Чалова

Сергей Степашин, который входит в совет директоров столичного «Динамо», дал комментарий по трансферу российского форварда Фёдора Чалова из ЦСКА в греческий клуб ПАОК.

«Греческий вариант вызывает у меня вопросы. Если и ехать, то надо выбирать сильный клуб. А в чемпионате Греции ты вряд ли вырастишь в классного футболиста», - приводятся слова Степашина на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Чалов стал игроком греческого коллектива в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне 26-летний российский центрфорвард провел 13 поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.