Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением о «Краснодаре», занимающем первое место в таблице Российской Премьер-лиги с трёхочковым отрывом.

- «Краснодар» сейчас стабилизировался, Мусаев нашёл баланс между атакой и обороной. Команда играет исходя из своих сил, но с оглядкой на соперников, часто именно по счёту, на результат. Надо же когда-то начинать завоёвывать что-то. Составляющие успеха «Краснодара» на данный момент – хорошая работа тренера плюс укомплектованность. Кордоба сегодня нападающий номер один в нашем чемпионате.

Продлится ли победная серия «Краснодара» в Премьер-лиге? Его болельщики хотят, чтобы она продолжалась как можно дольше, а болельщики других клубов с нетерпением ждут осечки «Краснодара». Учитывая, что в конце первого круга у него не самые грозные соперники, я думаю, серия продлится, – предположил Гершкович.

В ближайших двух турах чемпионата России «Краснодар» сыграет с «Оренбургом» и «Химками».