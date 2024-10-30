Степашин: «Зенит» мог бы выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов»

Сергей Степашин, который является членом совета директоров московского «Динамо», высказался о силе петербургского «Зенита». По его мнению, питерцы смогли бы добиться успеха в Лиге чемпионов УЕФА.

«Лиги чемпионов у нас нет. А если бы была, то «Зенит» с таким составом точно вышел бы из группы, добрался бы, наверное, даже до четвертьфинала», - передает слова Степашина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что российские клубы отстранены от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА.

После 13 туров чемпионата России «Зенит» набрал 30 баллов и занимает второе место в турнирной таблице.