Непомнящий оценил шансы в матче ЦСКА - «Спартак»

Футбольный тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем дерби ЦСКА и «Спартака» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

«Про ЦСКА - «Спартак» можно говорить банальности, что от обеих команд ждёшь чего угодно, а фаворита нет. То обыгрывают лидеров, то не могут победить аутсайдера. Сейчас они примерно одинаковы», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Поединок между ЦСКА и «Спартаком» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в субботу, 2 ноября. Начало дерби запланировано в 20:45 по столичному времени. В преддверии встречи «армейцы» занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «красно-белые» располагаются на шестой строчке.