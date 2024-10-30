Ковтун высказал мнение о дерби ЦСКА - «Спартак»

Экс-защитник московского «Спартака» Юрий Ковтун высказался касательно предстоящего дерби между «красно-белыми» и ЦСКА в рамках 14-го тура чемпионата России.

«ЦСКА и «Спартак» не добирают очки в таблице. Болельщиков и тренерский штаб «Спартака» нынешнее место не устраивает. У ЦСКА тоже есть амбиции с приходом Николича», - передает слова Ковтуна «РБ Спорт».

После 13 туров Российской премьер-лиги «Спартак» с 22 баллами занимает шестое место. ЦСКА набрал 24 очка и располагается на пятой позиции. Московское дерби состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в субботу, 2 ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по столичному времени.