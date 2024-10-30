Сразу два легионера могут покинуть петербургский «Зенит». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «сине-бело-голубые» рассматривают вариант продажи или аренды форварда Артура, поскольку на его позиции перебор футболистов. К тому же нападающий не впечатляет своей игрой в этом сезоне.

Также из петербургского коллектива может уйти центральный защитник Родригао. С большой долей вероятности бразилец покинет «сине-бело-голубых» летом следующего года.

После 13 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 30 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. «Сине-бело-голубые» отстают от лидирующего «Краснодара» на три очка.