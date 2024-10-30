Игрок «Спартака»: «Мы наравне с «Зенитом» и ЦСКА»

Хавбек столичного «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с журналистами поделился мнением об уровне своей команды.

«Могу ли сказать, что мы по уровню состава наравне с «Зенитом» или ЦСКА? Думаю, да», - приводятся слова футболиста «народной команды» на страницах «Спорт-Экспресса».

В рамках 13-го тура Российской премьер-лиги «красно-белые» на выезде отпраздновали победу над «Пари НН» со счетом 2:0. После этого успеха подопечные Деяна Станковича набрали 22 балла и занимают шестое место в турнирной таблице. Столичная команда отстает от лидирующего «Краснодара» на 11 очков.