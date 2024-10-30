Камоцци высказал мнение о полузащитнике «Локомотива» Батракове

Франко Камоцци, который был советником экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением об уровне игры хавбека московского «Локомотива» Алексея Батракова.
«Из молодых Батраков кажется одним из самых интересных. Но его нужно оценивать в контексте лиги, которая потеряла качество по сравнению с тем, что было 2-3 года назад», - передает слова Камоцци «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Алексей является воспитанником академии «железнодорожников». В нынешнем сезоне 19-летний российский полузащитник провел 17 поединков, в которых записал на свой счет девять забитых мячей и шесть голевых передач.
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