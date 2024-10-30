Бубнов оценил результат матча «Зенит» - «Локомотив»

В центральном матче 13-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на домашнем стадионе расписал мировую с московским «Локомотивом» со счетом 1:1. Своим мнением по этому результату поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«Исход встречи по такой игре мог оказаться любым. Игра получилось обоюдоострой, настоящий матч тура. Но ничья, на мой взгляд, - закономерный и справедливый результат», - передает слова аналитика Sportbox.

Напомним, что голами в прошедшей встрече отметились полузащитники Андрей Мостовой и Алексей Батраков.

По итогам 13 туров Премьер-лиги петербургская команда занимает второе место в турнирной таблице, а «железнодорожники» располагаются на третьей строчке.