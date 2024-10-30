Угаров высказался об игре Соболева в «Зените»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Денис Угаров поделился мнением о новичке «сине-бело-голубых» Александре Соболеве.

«Это приобретение было непонятным изначально. Если человека покупают, то он должен играть. Если купили, и он не играет, то не особо он нужен», - передает слова Угарова «Спорт день за днём».

Напомним, что Александр пополнил ряды петербургского коллектива в летнее трансферное окно. За его переход «Зенит» заплатил московскому «Спартаку» десять миллионов евро.

В сезоне-2024/2025 Соболев принял участие в девяти поединках «сине-бело-голубых», в которых записал на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу. По итогам 13 туров Премьер-лиги «Зенит» с 30 очками занимает второе место в турнирной таблице.