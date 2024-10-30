Мостовой: «Спартак» должен быть в тройке РПЛ»

Экс-футболист испанской «Сельты», а ныне эксперт Александр Мостовой дал комментарий касательно перспектив московского «Спартака» в текущем сезоне РПЛ.
«Спартак» с этим составом, со всем, что его окружает, должен быть в тройке. К сожалению, этого не происходит, но они должны быть в тройке», - приводит слова Александра «Спорт день за днём».
В последнем поединке Российской премьер-лиги «Спартак» на выезде встречался с «Пари НН». Подопечные Деяна Станковича отпраздновали победу со счетом 2:0. После этого результата «народная команда» набрала 22 балла и располагается на шестой позиции в турнирной таблице.
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