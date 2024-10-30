Степашин считает, что Захарян рано уехал в Испанию

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин считает, что полузащитник Арсен Захарян поспешил с переездом в чемпионат Испании. Россиянин выступает за «Реал Сосьедад».
«Он рано уехал. Парню надо было окрепнуть, стать мужиком. Годика два еще отыграть у нас. А то он уже третью травму там получает... Может, еще заиграет», - приводятся слова Степашина на страницах «Спорт-Экспресса».
Напомним, что полузащитник сменил «Динамо» на «Реал Сосьедад» летом 2023 года. Захарян провел в составе испанского коллектива 40 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.
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