Писарев назвал главного претендента на вылет из РПЛ

Российский футбольный специалист Николай Писарев поделился мнением о шансах «Оренбурга» сохранить место в Премьер-лиге.
«Оренбург» явно главный претендент на вылет. Пришел Слишкович, непонятно за какие заслуги. Думаю, им сложнее всего будет. Хотя они не на своем месте по составу», - приводятся слова тренера на страницах «РБ Спорта».
В последнем матче чемпионата России «Оренбург» на своем поле потерпел поражение от казанского «Рубина» со счетом 1:2. После 13 проведенных туров команда Слишковича набрала всего восемь баллов и располагается на последней строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.
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