Степашин: Тюкавин достоин предложения от клуба уровня «ПСЖ»

Сергей Степашин, член совета директоров московского «Динамо», в разговоре с представителями СМИ дал комментарий касательно возможного переезда форварда Константина Тюкавина в Европу.

«Разве Тюкавин хуже Сафонова? Он достоин такого же предложения. Если и уезжать, то только в очень серьезный клуб. Мне кажется, ему подходит Бундеслига», - передает слова Степашина «Спорт-Экспресс».

В текущей игровой кампании Тюкавин провел 15 поединков за «Динамо». Нападающий записал на свой счет пять забитых мячей и две голевые передачи. Срок трудового соглашения между 22-летним игроком и «бело-голубыми» рассчитан до конца июня 2028 года. Его трансферная стоимость оценивается в 16 миллионов евро.