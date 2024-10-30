В «Динамо» назвали причину ухода Смолова

Сергей Степашин, который входит в совет директоров московского «Динамо», высказался об уходе из клуба нападающего Фёдора Смолова.

«Пик карьеры у Феди уже позади. Ему было сделано предложение: сколько матчей сыграешь - столько и получишь. Фёдора этот вариант не устроил, и он поехал в «Краснодар», - передает слова представителя клуба «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Смолов присоединился к краснодарскому коллективу минувшим летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 34-летний нападающий поучаствовал в десяти поединках «быков», записав на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи.

По итогам 13 туров чемпионата России краснодарцы с 33 баллами занимают первую позицию в таблице.