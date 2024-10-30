Российский тренер объяснил, почему Винисиусу не дали «Золотой мяч»

Известный тренер Валерий Непомнящий отреагировал на неудачу форварда сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в голосовании «Золотого мяча». Звездный нападающий занял второе место, проиграв конкуренцию полузащитнику Родри Эрнандесу.

«У Винисиуса еще должны быть шансы. Токсичности в нем многовато. Это отталкивает, а Родри - образец. Пусть образец получает признание», - передает News.ru слова Непомнящего.

Напомним, что в прошлом сезоне Винисиус вместе с мадридским «Реалом» стал чемпионом Испании. Кроме того, бразильский футболист помог «королевскому» клубу выиграть Лигу чемпионов УЕФА.