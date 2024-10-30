Колыванов предсказал лучшего бомбардира РПЛ

Бывший футболист Игорь Колыванов поделился мнением о центральном нападающем «Краснодара» Джоне Кордобе. Эксперт считает, что колумбиец может выиграть бомбардирскую гонку РПЛ.

«Кто является главным фаворитом на победу в гонке лучших бомбардиров? Я считаю, что Кордоба станет лучшим бомбардиром», - передает слова эксперта «Спорт день за днём».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Кордоба отметился семью забитыми мячам. Он отстает от лидирующего Алексея Батракова на один гол.

После девяти туров чемпионата страны краснодарская команда набрала 33 балла и занимает первое место в турнирной таблице. «Быки» опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на три очка.