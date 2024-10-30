Мостовой высказался о стажировке в «Динамо»

Экс-футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о потенциальной стажировке у наставника столичного «Динамо» Марцела Лички.
«Рассматриваю вариант стажировки. После подставы со «Спартаком» приходится не задумываться над этим, а просто искать вариант и идти к тем людям, которые открыты», - передает слова Мостового «Советский Спорт».
Напомним, что ранее «Спартак» принял решение отменить запланированную стажировку Мостового.
После 13 туров чемпионата России «Динамо» набрало 26 баллов. Подопечные Марцела Лички располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.
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