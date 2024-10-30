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Широков прокомментировал результаты «Золотого мяча»

30 Октября 2024 • 09:51 Комментировать

Бывший полузащитник сборной России и ряда клубов РПЛ Роман Широков поделился мнением о вручении «Золотого мяча». В этом году обладателем престижной награды стал полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри Эрнандес.

«Жюри обратило внимание не на самого яркого футболиста? Мне все равно, кому дали. Дали Родри и дали. Нашим не дали? Не дали. Значит, плохой выбор», - приводятся слова Романа на страницах Metaratings.ru.

Напомним, что второе место в итоговом голосовании France Football занял нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. Третьим стал еще один игрок «сливочных» Джуд Беллингем. Далее в топ-5 расположились Дани Карвахаль и Эрлинг Холанн.

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Манчестер Сити Роман Широков Золотой Мяч Родри Эрнандес ещё теги
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