Широков прокомментировал результаты «Золотого мяча»

Бывший полузащитник сборной России и ряда клубов РПЛ Роман Широков поделился мнением о вручении «Золотого мяча». В этом году обладателем престижной награды стал полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри Эрнандес.

«Жюри обратило внимание не на самого яркого футболиста? Мне все равно, кому дали. Дали Родри и дали. Нашим не дали? Не дали. Значит, плохой выбор», - приводятся слова Романа на страницах Metaratings.ru.

Напомним, что второе место в итоговом голосовании France Football занял нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. Третьим стал еще один игрок «сливочных» Джуд Беллингем. Далее в топ-5 расположились Дани Карвахаль и Эрлинг Холанн.