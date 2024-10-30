Писарев: «Спартак» превращается в середняка»

Российский тренер Николай Писарев, работающий в национальной команде страны, прокомментировал результаты московского «Спартака» в сезоне-2024/2025.

«Спартак» превращается в середняка. 11 очков от первого места - это катастрофа должна быть для «Спартака». Тогда надо согласиться, что команда среднего уровня», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

В рамках 13-го тура чемпионата России «красно-белые» на выезде сыграли против «Пари НН». Подопечные Деяна Станковича отпраздновали победу со счетом 2:0. После 13 туров московская команда набрала 22 балла и занимает шестую строчку в турнирной таблице. «Спартак» в следующем поединке на выезде встретится с ЦСКА.