Евсеев: «Никто не ожидал такого выступления от «Локомотива»

Бывший защитник сборной России и московского «Локомотива» Вадим Евсеев высказался о выступлении «железнодорожников» в нынешнем розыгрыше РПЛ.

«Никто не ожидал такого выступления от «Локомотива» в этом сезоне. Тренеры видели молодых ребят, которые работали с командой, решили дать им дорогу. И оказались правы», - цитирует эксперта «РБ Спорт».

В последнем матче Российской премьер-лиги «Локомотив» на выезде противостоял петербургскому «Зениту». Встреча лидеров чемпионата завершилась вничью со счетом 1:1. После этого матча «железнодорожники» набрали 28 баллов и занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, а «Зенит» (30) располагается на второй строчке.