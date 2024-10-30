Фильцов: «Краснодар» набрал хороший ход»

Бывший вратарь «Краснодара» Александр Фильцов высказался относительно турнирного положения в Российской премьер-лиге после 13 туров.
«Дистанция ещё длинная. «Краснодар» набрал хороший ход, это отличный показатель, что у нас есть хорошая конкуренция в чемпионате», - передает слова Фильцова «Спорт день за днём».
После 13 туров краснодарская команда набрала 33 балла и единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Подопечные Мурада Мусаева опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на три очка. Тройку призеров замыкает столичный «Локомотив», в активе которого 28 баллов.
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