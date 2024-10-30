Радимов отреагировал на последнюю победу «Спартака»

В рамках 13-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» на выезде одержал победу над «Пари НН» со счетом 2:0. Своим мнением по этому поединку поделился экс-игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов.

«Меня эта победа удивила очень. «Спартак» выглядел намного ярче, сильнее и закономерно победил. Если Нижний так продолжит, то он туда вот вниз и на вылет», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

После этого матча спартаковцы набрали 22 балла и занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Что касается команды из Нижнего Новгорода, то она с 12 очками располагается на 12-й позиции в РПЛ.